Masumlar Apartmanı'ndaki o sahne izleyiciye pes dedirtti! Han ortalığı karıştırdı

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı en çok izlenen diziler arasında yer almayı başardı. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümü yine izleyicileri soluksuz dakikalar yaşattı.



Masumlar Apartmanı dizisinde İnci ve Han ilişkisi, çok ilginç bir yere gitmeye başladı. Han’ın garip davranışları, tavırları İnci’yi her seferinde şaşkına çevirirken, o aracın içinde, gecenin o saatinde ne yaptığını, nasıl açıklayacağı da merak konusu oldu.

İnci ile bir kafede ertesi gün buluşan Han, olayı manipüle ederek hemen İnci’nin kendisini aldattığını düşündüğü sözleriyle hedef şaşırttı. İnci, en basit soruyu sorup “Dün gece orada ne yapıyordun?” diye üsteleyip durdu. Han ise neredeyse İnci’yi suçlu çıkaracak konuma getirecek tuhaf taraflara çekmeye çalıştı durumu.

Ancak İnci cevap almakta kararlıydı ve tekrar tekrar sordu. Sonunda Han’ın verdiği yanıt ise ekran başındaki izleyiciye adeta “Pes” dedirtti.

Han, İnci’nin babası ile buluştuğunu söyledi. O aracın içindeki cansız mankenin babası olduğunu iddia etti. Gündüz yaşanan olayları düşününce İnci de boşlukları doldurup babasının tehdit edildiğini ve o adamlardan kaçmak için para almaya geldiğini söyleyip Han’ın yalanını da bir güzel tamamladı. Han da durumdan hoşnut başını sallayıp geçti.

Han’ın bu pişkin tavırları izleyicilere pes dedirtti. Kimi izleyiciler de İnci’nin hiç tanımadığı bir adamla evlenmesine kızdı. Sonuç olarak Han’ın gittikçe içinden bambaşka birinin çıkması, İnci’yi olduğu kadar izleyiciyi de şaşkına çevirdi.

Dizinin 8. bölüm final sahnesinde Han’ın elinde çikolata ile gelip dedesinden onu istemesi ise daha büyük şaşkınlık yarattı.