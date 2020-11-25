Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel geldi her şey değişiyor

Masumlar Apartmanı dizisinin 11. bölümü dün akşam yayınlandı ve Tansel Öngel de kısa bir sahne olsa bile ekranda göründü. Oyuncu, Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin aşkı Naci karakterine hayat veriyor. Masumlar Apartamanı'nda Tansel Öngel geldi her şey değişiyor...

Naci ve Safiye’nin geçmişte yaşanan anları ekrana gelmiş, okul yıllarında büyük aşklarının bir kaza ile yarıda kalması da izleyicileri fazlasıyla üzmüştü. Naci’nin öldüğü düşünülüyordu. Safiye de ondan haber alamamıştı.

Ancak aradan geçen yılların ardından Naci geri döndü. Aşkı Safiye’yi buldu ve onun kapısını çaldı. Masumlar Apartmanı 11. bölüm final sahnesinde de Naci ile Safiye’nin yıllar sonra buluşması dizide duygusal anlar yaşattı.

Safiye’nin sırrı Naci idi. Şimdi o sır açığa çıkacak. Safiye’nin hayatında da her şeyin baştan aşağıya değişmesi bekleniyor. Safiye’nin ilk ve son aşkı olan Naci, ona dair pek çok sırla hikayeye dahil olacak. Safiye’nin tertemiz ama gizli dünyasını aydınlatacak olaylara gebe olan bu karşılaşma hikayeye çok şey katacak.

Tansel Öngel, adeta Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’yi iyileştiren, ona hayatı yeniden tattıran birisi olacak gibi duruyor.



