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  • Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı! Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:42 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı! Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım

Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı! Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin reyting rekorları kıran ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT'in sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.


BAKAN SELÇUK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı.

Bakan Selçuk, bu paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.

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