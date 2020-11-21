Masumlar Apartmanı'nda beklenen an geldi! Safiye ve Naci yıllar sonra karşılaşıyor

TRT 1 ekranlarının başarılı yapımı Masumlar Apartmanı salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başardı. İlk 10 bölümü geride bırakan dizi çekim teknikleri ve oyuncuların performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı dizinin en çok konuşulan karakteri Safiye gelecek bölümde izleyicilerine duygusal dakikalar yaşatacak.



Dizinin 11. bölüm fragmanında yıllar önce kaybettiğini sandığı büyük aşkı Naci’nin yıllar sonra kapısını çaldığı Safiye’nin gözünden yaş dökülüyor. O an neler yaşanacak, tüm izleyiciler heyecanla bekliyor. Naci’nin gelişiyle birlikte Safiye’de büyük bir değişim ve bir heyecan dalgası olması bekleniyordu.

Safiye ve Naci’nin yıllar sonraki ilk karşılaşması için herkes heyecanlı. Naci, kapının zilini çalıyor ve Safiye kapıyı açıyor.

Han ile İnci’nin aşkının yanı sıra, bir türlü kavuşamayan Gülben ve Esat’ın aşk acısına şimdi de Safiye ve Naci’nin ki katılacak… İnci, Gülben ve Safiye… Aşktan yana dertli üç kadın… Birçok izleyici diziden büyük dersler çıkarttığını sosyal medyada belirtiyor. Bazıları Naci’nin Safiye’nin düzelmesi konusunda önemli bir tetikleyici unsur olabileceğini söylüyor.



