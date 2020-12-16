Masumlar Apartmanı'na o sahne damga vurdu! Naci meydan dayağı yedi

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın oynadığı TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Masumlar Apartmanı dizisi 15 Aralık salı akşamı yayınlanan 14’üncü bölümüyle ekranlara geldi.

Her bölümde izleyenleri etkisi altına alan Masumlar Apartmanı dizisinde bu hafta Safiye ve Naci arasında yaşanan damga vurdu.

SAFİYE İLE KONUŞMAK İSTEYEN NACİ'YE MEYDAN DAYAĞI

Yıllar sonra Naci, lise aşkı Safiye’nin karşısına çıkar ancak onda yaşanan büyük değişimi görünce gözlerine inanamaz. Naci'nin Safiye'ye yazdığı mektupların Safiye'nin annesi tarafından saklanmış olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Han, Safiye ve Naci arasındaki aşkı öğrendi. Han ve Naci bu nedenle ilk kez karşı karşıya geldi.

Naci, Han’ın geçmişi hakkında birçok sırrı bilirken, Han bunları öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Han’ın eski fotoğraflarını gösterdiği Safiye ise daha fazla dayanamayıp sinir krizi geçirdi. Kendi içinde annesiyle yüzleşti.

Masumlar Apartmanı dizisine ise Safiye ve Naci’nin yüzleşmesi damga vurdu. Safiye’nin beklenmedik tepkisi ve çığlıklarıyla karşılaşan Naci neye uğradığını şaşırırken çığlıkları duyan mahalleli, Naci’yi tacizci sanarak meydan dayağı attı.