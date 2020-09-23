Masumlar Apartmanı yürekleri yaktı! Masumlar Apartmanı reytinglerde zirvede

Masumlar Apartmanı yürekleri yaktı. TRT1'in büyük beğeni toplayan dizisi Masumlar Apartmanı'nın ikinci bölümü izleyicilerle 22 Eylül Salı akşamı buluştu. Yeni bölümü izleyenler duygu dolu anlar yaşadılar. İzleyicilerin sosyal medyadaki yorumları da dikkat çekti. Ezgi Mola, Safiye karakterindeki harika oyunculuğu ile twitter’da gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise diziye yönelik farklı duygular ve sahneler öne çıkartıldı. Masumlar Apartmanı dizisi reytinglerde zirveye yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada da en fazla konuşulan konu oldu. Dizi Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Han'ın çöp toplamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

Total, Ab ve Abc puan türünde birinci sıraya yerleşen Masumlar Apartmanı dikkatleri çekiyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.



