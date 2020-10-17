Masumlar Apartmanı yeni bölümünde çok şaşıracaksınız!

Masumlar Apartmanı yeni bölümünde korkacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı ilk 5 bölümü ile oldukça etkili bir performans gösterdi. Masumlar Apartmanı dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun İçi” romanından uyarlandı.

Dizinin yeni bölümünden görüntüler paylaşıldı. Safiye, Gülben ve Han’ın çocukluklarında neler yaşadıkları da çok merak ediliyordu. O merakı giderecek sahneler bu bölümde ekrana gelecek. Annesinin Han’a yaptığı ağır baskılar ve aşağılayıcı sözlerin onda nasıl bir etki bıraktığını yeni yeni izlemeye başlayacaksınız.

Safiye ve Gülben’in durumları malum ama Han’ın da büyük sorunları olduğu zaten kendisini belli ediyor. Başka neler olacak, herkes merak ediyor. Safiye’nin Gülben’e tavırları da aynı annesini hatırlatıyor. Kendisini annesi gibi davranmaya adamış bir Safiye gerçeği ile yüz yüze geleceksiniz.

Gülben ise tüm bu psikolojik sınavda garibanlığı ile izleyicileri yine çok etkileyecek. Gülben’in Safiye’ye ‘Yeter artık’ diyerek karşı duruşu da önemli bir gelişme. Fragmanı bile çok etkili bulan izleyiciler, yeni bölümde neler hissedecekleri tahmin bile edemiyor..

İnci ise Han nedeniyle korkuya kapılıyor. “Han, gerçekten bazen beni çok korkutuyorsun” diyerek yine şaşırtmayacak… Han’ın aracının bagajında beliren bir insan bacağı ise heyecanı daha çok artıran bir detay oldu. Dizi adeta bir korku yapımına dönüşüyor.



