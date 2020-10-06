Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli, dizileri neler?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. Alper Saldıran da dizide Uygar karakterine hayat veriyor. Masumlar Apartmanı Uygar eski sevgilisi İnci'yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan birisidir. Uygar'ı canlandıran Alper Saldıran 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Peki, Alper Saldıran kimdir, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Beni Böyle Sev, Anadolu Kartalları, Sağ Salim gibi projelerde yer alan Saldıran tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etmiştir. Dizide eski sevgilisinden vazgeçmeyen saplantılı bir karakteri canlandıran Alper Saldıran hayatı, dizileri ve biyografisi ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.
ALPER SALDIRAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Alperen Saldıran 16 Eylül 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıkan Alperen Saldıran hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.
Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.
Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.
Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.
Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİ
Anadolu Kartalları - Fatih Karakuş 2011
Sağ Salim - Recai - 2012
Seni Seven Ölsün - Bulut - 2016
Badem Şekeri - Mehmet Şeker - 2017
Badem Şekeri 2 - Mehmet Şeker - 2017
Badem Şekeri 3 - Mehmet Şeker - 2017
Badem Şekeri 4 - Mehmet Şeker - 2017
Badem Şekeri 5 - Mehmet Şeker - 2017
Anamız Var - Oğuz - 2018
Anamız Var 2 - Oğuz - 2019
Geçmiş Olsun - 2019
ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ
Bir Dilim Aşk - Burak - 2004
Kara İnci - Seçkin - 2007
Derman - Tuna - 2008
Melekler Korusun - Barış - 2008
Yerden Yüksek - Feyyaz - 2010
İnsanlar Alemi - Can - 2012
Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu - 2013
Beni Böyle Sev - Ömer - 2013-2015
Kalbim Ege'de Kaldı - Mustafa - 2015
Aşk ve Gurur - Murat - 2017
Bir Aile Hikayesi - 2019 - Erdem Beyaz
Masumlar Apartmanı - 2020 - Uygar