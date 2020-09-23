Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı hangi günler var?

TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı, büyük bir yankı uyandırdı. Gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizide oyunculuklar ve hikaye izleyiciler tarafından çok beğenildi. Dizinin ilk iki bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümlerin ne zaman yayınlandığını araştırıyor. Peki, Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman?

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı tekrar günleri, TRT 1'in haftalık yayın akışında açıklanıyor. Bu haftaki akışta dizinin tekrar gün ve saatleri henüz açıklanmadı. Masumlar Apartmanı tekrar günü belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜNLER VAR?

Masumlar Apartmanı yeni bölümleri her hafta Salı günü saat 20:00'de izleyicilerle buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

“Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.