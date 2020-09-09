Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İlk bölüm fragmanı ile izleyiciyi heyecanlandıran dizi, Madalyonun İçi isimli romandan uyarlandı. Masumlar Apartmanı gerçek hayat hikayelerine dayanıyor. Masumlar Apartmanı oyuncuları ise izleyicinin dikkatini çekerek dizi hakkında merak uyandırıyor.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin ilk bölüm fragmanı ise yayınlandı.





MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?