Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? İşte Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi büyük ses getirdi. İzleyicinin beğenisini kazanan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin fanları Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? sorusunun yanıtını da merak ediyorlar. İşte Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman...

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN ÇEKİLDİĞİ APARTMAN NEREDE?

Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.



