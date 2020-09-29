Masumlar Apartmanı ne zaman oynuyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ve tekrar günleri

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Gerçek hikayesi ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not alan Masumlar Apartmanı, gündemde konuşulan diziler arasında yerini aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın hangi günler oynadığı araştırılıyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜNLER VAR?

Masumlar Apartmanı yeni bölümleri her hafta Salı günü saat 20:00'de izleyicilerle buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı tekrar günleri, TRT 1'in haftalık yayın akışında açıklanıyor. Bu haftaki akışta dizinin tekrarı 2 Ekim cuma günü saat 01:00'de ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

“Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.