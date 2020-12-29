Masumlar Apartmanı Naci'nin kızının kim olduğunu merak eden izleyenler aramalarında konuya yer verdi. Sal akşamları TRT 1'de yayınlanan dizinin güçlü ve başarılı oyuncu kadrosu bulunuyor. 16. yeni bölümde izleyenlerin Naci'nin kızı olduğunu öğrenmesi geceye damga vurdu. Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı mı var, kim? Ayça Melek Gülerce kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN KIZI MI VAR, KİM?

Masumlar Apartmanı Naci karakterinin kızı olduu iddia edildi. Naci eski eşi Gülru'nun çocuğu olduğu öne sürüldü. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde apartman merdiveninde Safiye ve Naci'nin kızı karşı karşıya geliyor.

AYÇA MELEK GÜLERCE KİMDİR?

Ayça Melek Gülerce 2010 yılında İstanbul'da doğmuştur. 31 kilodur ve 1, 39 metre boyundadır. Yusuf Güney Gün ajansın himayesinde bulunan bir oyuncudur. Daha öncelerinde; Migros, Eti Benim O, Algida ve Garanti Bonus gibi birçok reklam filmlerinde yer alan oyuncu okul hayatına 3. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda modellikte yapmakta olan Ayça Melek Gülerçe, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna seçilmiş ve büyük ihtimalle Naci’nin kızı olan karakteri canlandıracaktır.

Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı olduğu gerçeği ekran başındaki izleyenleri şok etti. TRT 1'in reyting rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin gençlik aşkı olarak ortaya çıkan Naci'nin kızının bu akşam yeni bölümde ekrana çıkacağı önde sürüldü. Peki, Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı mı var, kim? Ayça Melek Gülerce kimdir, kaç yaşında?