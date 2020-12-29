Pervin Bağdat, TRT 1'in reyting rekorları kıran yapımı Masumlar Apartmanı ile seyirci ile buluşacak. Dizide Naci öğretmenin eski eşini canlandıracak olan Pervin Bağdat'ın oynadığı diğer dizilerde ilgi görmeye başladı. Bağdat daha önce yine TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri'nde yer almıştı. Peki, Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi Gülru kim? Gülru'yu canlandıran Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN EŞİ GÜLRU KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi Gülru karakterinin Pervin Bağdat canlandırıyor. Masumlar Apartmanı öğretmen Naci'nin eşi olduğu açıklandı.

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Ağlatan Dans dizisinde Hülya karakteriyle dikkat çeken Pervin Bağdat Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra seyirci karşısına ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol alarak çıktı.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.