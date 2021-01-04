04 Ocak 2021 Pazartesi 23:28 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı izleyicilerine kötü haber!
Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu yılın en başarılı yapımları arasına girmeyi başardı. Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi izleyicilerine kötü haber geldi.
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Birçok dizinin yılbaşı nedeniyle tatile çıkacağı biliniyordu fakat Masumlar Apartmanı dizisinin ara vermeyeceği düşünülüyordu.
5 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. 1 hafta yılbaşı tatiline çıkacak dizinin yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak.