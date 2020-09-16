Masumlar Apartmanı iyi başladı! Masumlar Apartmanı dizisinin reyting sevinci

Masumlar Apartmanı reyting listelerinde taşların yerinden oynamasına sebep oldu. Eylül ayı itibari ile Salı rekabetinde reyting birincisi merak konusu oldu. Menajerimi Ara dizisi çok iyi bir tempo tutturdu. Dizinin 3. bölümü çok iyi reytingler almıştı ancak 4. bölümün reytinglerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Bunun sebebi ise Masumlar Apartmanı dizisinin olduğu da kesin.

Geçen hafta reytingleri ile Salı akşamları birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan alabileceği umutlarını doğuran Menajerimi Ara’nın düşüşü bu hafta dikkat çekici oldu. Ama yine de dizinin Salı akşamı en çok izlenen yapım olduğu gerçeği değişmedi.

Masumlar Apartmanı iyi bir başlangıç yaptı. Sonuç olarak 15 Eylül Salı akşamı Menajerimi Ara dizisi yükseliş yönlü gidişini sürdüremese de yine de iyiydi.