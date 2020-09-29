Masumlar Apartmanı İnci kimdir? Farah Zeynep Abdullah aslen nereli, boyu kaç, filmleri neler?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşan Abdullah 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İşte Farah Zeynep Abdullah’ın hayatına dair merak edilenler...



FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR, NERELİ?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 yılında Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okuyan Farah Zeynep Abdullah babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

OYNADIĞI DİZİLER

2020 – Masumlar Apartmanı

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki,

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Gülizar

OYNADIĞI FİLMLER

2013 Kelebeğin Rüyası

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi,Unutursam Fısılda

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2018 Arif v 216

2018 Bizim İçin Şampiyon