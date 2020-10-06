Masumlar Apartmanı Han neden çöp karıştırıyor? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı (Dispozofobi) ne?

Masumlar Apartmanı Han’ın hastalığı ve neden çöp topladığı ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırdı. TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Masumlar Apartmanı kısa süre içerisinde salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmayı başardı. Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Masumlar Apartmanı Han neden çöp karıştırıyor? Han’ın hastalığı Dispozofobi nedir?



MASUMLAR APARTMANI HAN NEDEN ÇÖP KARIŞTIRIYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin çöp karıştırması izleyenleri şaşırttı. Gündüzleri büyük bir şirketin yönetiminde yer alan ve normal gözüken Han’ın geceleri farklı bir yapıya bürünüp çöp toplamasının arkasında dispozofobi hastalığı yatıyor. Dispozofobi kısaca hiçbir değeri olmayan ve kullanılmayan eşyaları biriktirme ve onlara değer biçme hastalığdır.

HAN’IN HASTALIĞI DİSPOZOFOBİ NEDİR?

İstifçilik, dispozofobi, takıntı hastalığı ya da kompülsif biriktirme hastalığı gibi isimlerle de anılan biriktirme takıntılığı, kullanılmayan, hiçbir değeri olmayan ve lüzumsuz eşyaların atılmaması, biriktirilmesi hastalığı olarak bilinmektedir. Tutumlu olmak, bazı eşyaların ilerle lazım olacağını düşünerek saklamak gibi durumlardan farklı olan biriktirme takıntılığı, bireyin sağlığını ve yaşamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Obsesif kompülsif bozukluk türlerinden dispozofobi, bireyin çocukluğundan itibaren başlayan bir durumdur. Bireyin gerekli ve gereksiz her türlü eşyayı biriktirme eğilimi, topladıklarını kesinlikle atmama, atmaya çalışanlara da gereğinden fazla tepki gösterme, bireyin günlük yaşamında pek çok farklı davranış bozuklukları sergilemesi, toplanan eşyalar arasında herhangi bir bağlantı ya da benzerlik bulunmaması gibi durumlar takıntı hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır.