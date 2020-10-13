Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir, aslen nereli, eşi kim?

Merve Dizdar Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle son zamanların konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaştı. Merve Dizdar tarafından canlandırılan Gülben bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçiren genç bir kızdır. Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



MERVE DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Merve Dizdar Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Merve Dizdar, 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlendi.

MERVE DİZDAR’IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diziler

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT1 Başrol

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7Yüz

(Büyük Günahlar)

Nihal BluTV

2015 Kertenkele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu Star TV

2012 Kavak Yelleri Saliha Kanal D

Filmler

2020 Eltilerin Savaşı Gizem

2019 Bir Aşk İki Hayat Sema Yaşar

2016 Yok Artık 2 Buket

2013 Mandıra Filozofu Sekreter