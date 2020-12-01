TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 12. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümlerinde Safiye ile Naci'nin aşkının yanı sıra Gülben'in Esat'a olan takıntılı aşkı da öne çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında Esat'ı kıskanan Gülben'in Esra'yı camdan aşağı ittiği görülüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Masumlar Apartmanı Esra kimdir?

MASUMLAR APARTMANI ESRA ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı'nın 12. fragmanında Gülben'in Esra'yı herkesin içinde ittiği ve Esra'nın da camdan düştüğü görülüyor. Ardından polislerin eve gelmesi ve Gülben'in de korkulu anlar yaşaması da fragmanda gösteriliyor. Esra'nın ölüp ölmediği veya tüm bunların hayal olup olmadığı bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

MASUMLAR APARTMANI ESRA KİMDİR?

1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı.2012'de Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynuyor.