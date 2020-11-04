Her hafta Masumlar Apartmanı dizisi reytinglerini artırmakla kalmıyor, sosyal medyada baskın bir şekilde kendini gösteriyor, izleyici sadakatini artırıyor ve sürekli konuşuluyor. Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı reytinglerde solladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine de rakibi ile mücadele etmeyi bırakın yanına yaklaşmakta bile zorlanıyor…

Ezgi Molay, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı, 8. bölümü ile 3 Kasım Salı akşamı yine tüm kategorilerde ezici bir şekilde birincilik yakaladı. 10-14 arası reyting oranları ile tüm kategorilerde salı akşamını parselleyen Masumlar Apartmanı gerçeğine artık alışmak şart.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise meydan okuyor ama reytingleri rakibinden daha az. 7,5- 9 arası reyting oranları tutturan dizi yine de çok başarılı bir performans sergiliyor.

Salı rekabetinde Masumlar Apartmanı birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci durumda… Baraj dizisi totalde iyi bir çıkış yaptı ve 5 reyting barajını aştı. Hekimoğlu ise AB grubunda 4’lü oranlarda ve bir miktar artış yaşadı.