‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın 'kilo' isyanı

Artık kilo muhabbetinin bitmesini isteyen oyuncu, ‘’ “Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa” yazdı. Oyuncuya hemcinslerinden destek geldi.