  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • ‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın 'kilo' isyanı
10 Ekim 2020 Cumartesi 23:09 | Son Güncelleme:

‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın 'kilo' isyanı

‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın 'kilo' isyanı

‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan ‘kilo almış' eleştirileri karşısında tepkisini Twitter'den duyurdu.

Artık kilo muhabbetinin bitmesini isteyen oyuncu, ‘’ “Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa” yazdı. Oyuncuya hemcinslerinden destek geldi.

<p>Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam telefonla katıldığı bir televizyo

Telefonunu sessize aldı yine de gizleyemedi... Trump'ı öksürük krizi tuttu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aslı Enver'den şaşırtan itiraf: Ayıp olmasın diye randevuya gittim!

Tamamen yerli ve milli akıllı omurga vidaları için dünya sıraya girdi!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.