10 Ekim 2020 Cumartesi 23:09 | Son Güncelleme:
‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah'ın 'kilo' isyanı
‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan ‘kilo almış' eleştirileri karşısında tepkisini Twitter'den duyurdu.
Artık kilo muhabbetinin bitmesini isteyen oyuncu, ‘’ “Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa” yazdı. Oyuncuya hemcinslerinden destek geldi.