Masumlar Apartmanı dizisinde izleyicilerin beklediği sahne! Safiye, Naci'nin aşkına kayıtsız kalmadı

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizide Ezgi Mola’nın hayat verdiği Safiye karakteri ile Naci arasında yaşanan olaylar sosyal medyaya damgasını vurdu.



Çocukluk aşkı Naci ile uzun yıllardır uzak kalan Safiye en sonunda yine karşı karşıya gelmişlerdi. Han ve Gülben’in ablaları Safiye’nin Naci ile olan fotoğraflarını sakladığını öğrenmesi sonrası ona beklenmedik bir sürpriz yaptılar. Han, bir bahaneyle Safiye’yi üst kata çıkararak onları karşı karşıya getirdi.

SAFİYE, NACİ'NİN AŞKINA KARŞILIK VERDİ

Mahalleden gitmeye hazırlanan Naci son kez karşısına çıktığı Safiye'ye eski günleri hatırlattı. Ancak yine annesinin hayaliyle yüz yüze gelen Safiye hiçbir şey hatırlamadığını söyleyerek Naci'yi tersledi. Final sahnesinde ise Safiye herkesi şaşırttı. Annesinin hayalini susturan Safiye, çizdiği kuş resmini cama yapıştırarak Naci'ye mesaj yolladı.

Safiye’nin yaptığı bu davranış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar “Kavuşun artık” yorumunu yaparken bazıları da “Herkes bu anı bekliyordu” ifadesine yer verdi.