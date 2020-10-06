Masumlar Apartmanı 4. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar başrolde oynuyor. Büyük yankı uyandıran ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlanan dizinin 4. bölümü bu akşam ekranlara geliyor.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci’yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci’nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı‘nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…

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Han’ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye ise hem İnci’nin gelişine hem Gülben’in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil.

Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?