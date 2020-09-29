Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisi büyük beğeni topladı. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Alper Saldıran’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 29 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hikayesi “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. İşte 2. bölüm özeti...



MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan ve Enes Demirkapı yer alıyor.