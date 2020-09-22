Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 2. bölümde neler oldu?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı bu akşam 2. bölümü ile ekranlara geliyor. İlk bölümü ile izleyicileri etkileyen dizide neler yaşanacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 3. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 3. fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'ye "Ona kıyamam, geri dönerim diyorsan bilmem gerek." diyor. İnci "Neden?" diye soruyor. Han ise "Sana daha fazla kapılmamak için." karşılığını veriyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?