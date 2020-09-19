Masumlar Apartmanı 2. yeni fragman geldi! İnci ve Han arasında aşk başlıyor

TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı ilk bölümüyle büyük ilgi görmeyi başardı. Dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Masumlar Apartmanı 2. yeni fragman geldi. Fragmanda İnci ve Han arasında aşkın başladığına dair kesitler veriliyor. Masumlar Apartmanı dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ FRAGMAN GELDİ





MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinin çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.