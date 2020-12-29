Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile TRT 1'de her salı ekrana geliyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizide bu hafta Gülben, Safiye ve Naci'nin arasını yapmaya çalışırken, Safiye'nin ise öğreneceği sır ile tüm dünyası başına yıkılıyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı yapım Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 16. bölümde sırlar açığa çıkıyor!

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.





MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜMDE SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR!

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

Masumlar Apartmanı bu akşam 16. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünde izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak sahneler bulunuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Ezgi Mola'nın yer aldığı dizinin ekrana gelen yeni bölümde Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sır ortaya çıkıyor. Peki, Safiye ve Naci evlenecek mi? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı izle!