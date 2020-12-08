Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Masumlar Apartmanı 13. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında nefes kesen anlar yaşanacak. Peki, Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte tüm merak edilenler..

MASUMLAR APARTMANI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında, Gülben'in gözaltına alınmasının ardından Han suçluluk duygusuna kapılır. Diğer yandan Han'ın bulduğu fotoğraf, Naci'ye karşı yeni şeylerin işaretidir. Artık geçmişini silmenin zamanı geldiğini düşünen Gülben, kendi hayatını da tehlikeye atar.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan ve Enes Demirkapı yer alıyor.