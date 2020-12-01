Masumlar Apartmanı 12. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu yılın en çok beğenilen dizileri arasında yer alıyor. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Alper Saldıran’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 1 Kasım Salı akşamı yayınlanan 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hikayesi “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. İşte 12. bölüm özeti...



MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan ve Enes Demirkapı yer alıyor.