Masumlar Apartmanı 1. bölüm izle! Masumlar Apartmanı TRT 1 canlı izle

TRT 1’in yeni dizisi Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısında! Hikayesi “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Alper Saldıran’ın paylaştığı dizi konusu ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



MASUMLAR APARTMANI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.

İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah), Han’la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han’ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan ve Enes Demirkapı yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.