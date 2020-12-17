Masum dizisi 271. bölüm (18 Aralık) özeti! Masum dizisi 271. bölümde neler olacak?

Masum dizisi 271. bölüm özeti yoğun ilgi görüyor. Yarın yayınlanacak olan Masum dizisi 272. bölümde olacaklar şimdiden izleyiciyi heyecanlandırıyor. Hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dizi seyirciden büyük beğeni topluyor. Masum dizisi 271. bölümde neler olacak? Masum dizisi 271. bölüm (18 Aralık) özeti...

MASUM DİZİSİ 271. BÖLÜM ÖZETİ

Modi konağından kaçan Kokila’yı sonunda Gopi bulur. Gopi koşa koşa Kokila’nın yanına gider. Onu bulduğu için çok mutludur. Kokila’ya sarılan Gopi gözyaşları dökerken Koki tam tersi oldukça soğuk davranır. Hafızası yüzünden Gopi’yi tanıyamaz. Gopi gelini olarak kendini tanıtsa da Koki benim çocuklarım küçük ne gelini diyerek Gopi’den uzaklaşır. Bu arada Modi konağında endişeli bekleyiş devam eder. Minikler, büyükler herkes perişan haldedir. Herkes Kokila’dan gelecek iyi habere odaklanmıştır. Modi konağında bekleyiş sürerken Gopi, Kokila’nın peşinden giderek kendini tanıtmaya devam eder. Kokila’nın hassas hafızası daha fazla dayanamaz ve kısa süreli bir baygınlık geçirir. Koki kendine geldiğinde Gopi’yi tekrar kovmak istese de çevredekilerin araya girmesiyle olaylar büyümez. Gopi kadınların da desteğiyle Kokila’nın yanında geziye katılır.

Gezi esnasında da durumu Ahem’e bildirmek isteyen Gopi telefonunu alır ancak şarjı bitmiştir. Araçta telefonla konuşan şoförden ricada bulunur. Ancak Kokila ilahiler söylenip dualar edilirken telefonla konuşmanın uygun olmayacağını söyleyerek Gopi’yi engeller. Bu arada hava da iyice kararmıştır. Gezi ekibi yolda yürürken Koki’nin ayağına bir şey batar. Gopi hemen eğilerek Koki’nin ayağına batanı çıkarır. Herkes Gopi’yi takdir ederken Koki oldukça umursamaz davranır. Diğer tarafta Ahem ise Jigar’ı arayarak ona son durumu aktarır. Ahem telefonda konuşurken oradan geçen bir kadın konuşmaya kulak misafiri olur. Yan kesici olan bu kadın Ahem’e Kokila’yı gördüğünü söyler.

Ahem’i Kokila’ya götüreceğim diyerek sessiz tenha bir yere götürür. Ardından cebinden bıçağı çıkararak Ahem’den paraları çıkarmasını ister. Bu esnada Gopi Ahem’i arayıp haber vermek için bir dükkandaki telefonla onu arar. Ancak Ahem yan kesici ile boğuştuğu için telefonu duyamaz. Gopi, Jigar’ı arayarak ev halkına Kokila’yı bulduğunu söyler. Yan kesicilerden kurtulan Ahem telefona gelen çağrıları görüp geri arar. Gopi’ye ulaşamasa da onun nerede olduğunu öğrenir. Son gelişmeleri gören Radha oldukça mutsuzdur. Tripti’yi arayarak Kokila’nın işini bitiremediği için ona kızar. Bu arada Ahem de konağa geri döner. Konaktakiler Ahem’i gördükleri için mutludurlar. Ahem yarın ilk iş olarak uçakla Kokila ve Gopi’nin gittikleri kente gideceklerini söyler. Tabi ki Radha ve Tirpti’de o kente gitmek ve Ahem’den önce Kokila’yı bulup işini bitirmek için plan yapar. Ertesi sabah Radha Ahem’den önce kente gitmek için hemen planlarını devreye sokar. Önce Jigar ve Ahem’in kimliklerini miniklerin kimliği ile değiştirir. Ayrıca Hetal’e de annesinin yanına gideceğini söyleyerek izin alır. Ahem ve Jigar havaalanına gittiklerinde kimlikleri olmadığını için güvenlikten geçemezler.

Tirpti ve Radha bu durumu izleyip sevinirler. İkili uçarken Ahem ve Jigar uçağı kaçırmış olurlar. En yakın uçuş ise ertesi gündür. Ahem bu işlerle uğraşırken Gopi ve Kokila birlikte dini ritüelleri yerine getiriyorlardır. İkili oldukça güzel vakit geçirirler. Ahem ertesi gün uçmanın geç olacağını düşünerek özel jet kiralar ve onunla uçacaklarını söyler. Jigar, Rashi ve Mira’da Ahem ile beraber gelir. Tabi Radha, Ahem ve diğerlerinin geldiğini görünce sinir olur. Onlardan önce Kokila’yı bulup işini bitirmek isterler. Kokila’nın fotoğrafını göstererek onu aramaya başlarlar. Bu esnada Ahem ve diğerleri de aramaya başlamıştır. Bu aramalar esnasında Rashi ve Radha tam birbirleriyle karşılaşacaklarken Tripti araya girerek Radha’yı uzaklaştırır. Rashi, Radha’nın sesini duyduğuna emin olsa da anlam veremez.

İkili Kokila’yı aramaya devam ederken ayrıca bir satıcıdan gizlice zehirli ot çalarlar. İkili suya karıştırarak Koki’ye içirmeyi planlarlar. Nitekim fırsat ikilinin ayağına gelir. Koki baygınlık yaşayınca Gopi onu kaybeder. Radha ve Tripti hemen Kokila’yı kaçırırlar. Bu arada Rashi’de Mira’yı kaybeder. Mira ise Kokila’nın kaçırıldığını görür. Mira, Radha ve Tripti’yi takip etmeye başlar. Tripti ve Radha ise Kokila’yı dağlık bir alana götürüp öldürmeyi planlarlar.