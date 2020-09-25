Masum 189. bölümde neler olacak? Rashi yarışı kazanabilecek mi?

Masum 189. bölümü 27 Eylül Pazar günü yayınlanacak. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Masum'da heyecanlı dakikalar yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Masum’da bugün Rashi mahallede düzenlenen karpuz yarışmasına katılmak için adaylığını koyar. Komşusuyla birlikte büyük bir rekabete giren Rashi kazanabilecek mi?

Gopi’nin fikri sayesinde Rashi yeniden konuşmaya başlar. Bahçeye ektiği karpuza gözü gibi bakan Rashi, komşularıyla rekabete girer.

Dakşa, Rashi’nin karpuzunun büyüdüğünü görünce onun kazanmasını önlemek için bir tuzak kurar. Gopi son anda tuzağı fark eder ve karpuzu kurtarır. Yarışma günü geldiğinde ikisi de karpuzlarını jüri önüne çıkarır. En iyi karpuz yarışmasının kazananı kim olacak?

MASUM 188. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rashi çocuk sahibi olmak istediğini söyler. Cigar ise bu meseleyi kendisine çok dert ettiği için çocuğunun olmadığını söyleyip kızar. Aldığı cevap karşısında çok sinirlenen Rashi sessizlik yemini eder. Kokila bunu öğrenince çok sinirlenir. Hetal yaşananların Rashi ve Cigar arasında kalması gerektiğini söyler. Urmila ise Rashi’nin verdiği yemini öğrenince ona eyleminin etkili olması için yemek yememesini de tembihler. Rashi bu oyuna ne kadar devam edebilecek?

MASUM KONUSU NEDİR?

Zıt karakterli iki kuzenin öyküsünün anlatıldığı “Saath Nibhaana Saathiya”, “Masum” adıyla Kanal 7 ekranlarında yerini alıyor.

Başrollerini Giaa Manek ve Rucha Hasabnis’in üstlendiği, orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar’ın oturduğu ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gören Masum, her gün 16.10’da Kanal 7’de…