Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama! 'Çok üzüldünüz biliyorum ama...'

Eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından MasterChef olma hayaline veda eden isim Suna Aydın oldu.

TEPKİ YAĞDI!

Çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirirken, sosyal medyada Suna için yorum yağdı. Ünlü isimlerin de yorum yaptığı sonuç için Demet Akalın favorisi olan Suna'nın elenmesine, "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç sağol MasterChef bizim için bitti!" diyerek tavrını ortaya koydu. Demet Akalın'dan sonra bir tepki de Seda Sayan'dan geldi. Sayan, Akalın'ın gönderisini hikayesine ekleyerek, "Suna gitme" dedi.

İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyada Suna'ya destek mesajları gelirken, ünlü yarışmacı da sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir yazı paylaşan Suna, şöyle konuştu:

Öte yandan Suna'ya torpil yaparak yarışmadan elemediği ve Batuhan'ın yanında çalıştığı ileri sürülen Somer Sivrioğlu, sosyal medyada gündem olan bu iddialara tek tek cevap verdi.

Somer Sivrioğlu, Twitter hesabından, "Ne oldu? Batuhan yanımda çalışıyordu, Suna torpilliydi, her şey organizeydi. Üstümüzden prim yapmaya çalışan köpekbalığının etrafında dolaşıp artıklarından beslenen parazitler misali kendini fenomen ilan edenler. İnsanların emeğine, başarısına laf atmak bu kadar kolay olmamalı" mesajını yayınladı.

"EVET, MANYAĞIZ BİZ"

Sivrioğlu, "Sırf bunu söylemek için iyi iki şefi sona bırakıp birini elediniz yani" yorumunu yazan bir kullanıcıya, "Evet, manyağız biz. En iyi yarışmacılarımızdan birini Twitter'a yazmak için eliyoruz" karşılığını verdi.

SUNA'YA VEDA

Somer Sivrioğlu, yarışmadan elenen Suna'ya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

"İYİ Kİ SENİ TANIDIK SUNA"

"İyi ki seni tanıdık Suna Aydın. Tek başına ayakta duran sağlam kişiliğinle, başarılarınla, lezzetinle, hiçbir zaman susmasan da bir kez bile bize saygıda kusur etmemenle, bize ve MasterChef Türkiye'ye çok şey kattin. Yolun açık olsun, kardeşim."