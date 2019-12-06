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  3. Masterchef'ten elenen Suna estetik yaptırdı! O anları böyle paylaştı

Masterchef'ten elenen Suna estetik yaptırdı! O anları böyle paylaştı

Masterchef'ten elenen Suna estetik yaptırdı! O anları böyle paylaştı

MasterChef Türkiye yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Suna Aydın, estetik yaptırdı. Ünlü yarışmacı o anları takipçileriyle de paylaştı.

MasterChef Türkiye yarışmasının favori isimlerinden olmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda elenen Suna, sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Suna son olarak burun estetiği yaptırdığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü yarışmacı, nasıl bir değişim gösterdiğini bu fotoğraf ile gözler önüne serdi...


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