MasterChef'ten elenen Ekin'den ilk açıklama! Mehmet ve Somer şef duygulandırdı

'MasterChef Türkiye' final haftasında, hafta boyu yaptıkları yemekler sonucu aldıkları puanlara göre Ekin, Güzide ve Alican eleme adayı olarak potaya çıktı. Yarı final öncesi son elenen isim, zorlu oyunların ardından Ekin Eylem Ulaş oldu. Masterchef Ekin, vedanın ardından Instagram hesabından duygu dolu bir paylaşıma imza attı.

Başarılı yarışmacı, "Bir hikaye yazıyorum, umarım sonu hayırlı olur diye başladığım bu uzun ve yorucu yolculukta başta üzerimizde çok emeği geçen şeflerimiz Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu olmak üzere MasterChef Türkiye ekibine, bana her zaman dualarını esirgemeyen destekçilerime, dostlarıma, yakınlarıma ve her an her yerde yanımda olan aileme sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bir hikaye yazdım ve hayırlısı böyleymiş" dedi.

ŞEFLERDEN DE DUYGUSAL PAYLAŞIM GELDİ

Ekin'in gidişi şefleri de duygulandırdı. Ekin'in eleme konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet şef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun Aslan’ım gördüğüm en efendi insanlardansın. Seni iyi ki tanıdık. Ülkemizde usta çırak ilişkisinin bitmeye yüz tuttuğu şu dönemde bir çok gence örnek oldun idol oldun. Seninle tanışmak güzeldi başarılar dilerim. Öyle güzel bir ailede yetişmişsin ki buradan seni yetiştiren insanlara selam olsun" ifadelerini kullandı.

"YOLUN AÇIK OLSUN 'HAYATIM'"

Somer şef ise geçen günlerde kendisine yanlışlıkla 'hayatım' diyen Ekin'e yaptığı gafla gönderme yaparak, "Yolun açık olsun ‘hayatım’. MasterChef Türkiye'nin yarışmada dördüncüsü olabilirsin ama centilmenlikte ve nezakette birincisisin kardeşim" mesajını paylaştı.