MasterChef'te Yasin et çaldı, Mustafa'dan itiraf geldi! Eski yarışmacılar geceye damga vurdu

Bu hafta şaşırtan sürprizlerle ekranlara gelen Masterchef yarışmasının dün akşamki bölümüne eski yarışmacılar damga vurdu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra yapıldı ve Cemre ile Güzide'den daha başarısız olan Ekin eleme adayı oldu.

MUSTAFA'DAN ŞAŞIRTAN İTİRAFLAR

Masterchef'ten elendiğinde Mustafa Aydın, şeflere atar yapmış önlüğünü ve mikrofonu fırlatıp gitmişti. Şeflere yaptığı bu terbiyesizlik sonrasında Mustafa'nın yeniden stüdyoya gelmesi sürpriz oldu. Mehmet Şef ise fırsatı kaçırmadı ve "O gidişten sonra neler oldu?' diye imalı bir soru yöneltti. Utanan Mustafa "Ne söyleyeyim şefim o gidişten sonra. Kötü eleştiri de aldım iyi eleştiri de aldım ne yalan söyleyeyim. Çalışmıyorum, tatil yapıyorum" dedi.

ET ÇALARKEN YAKALANDI

Masterchef eleme adayının belirlendiği geceye damga vuran ise Yasin Obuz oldu. Yasin yarışmadan arta kalan bonfile etlerini paket yapıp cebine attı. Yemekleri şeflerin önüne getirirken etleri cebinde unutan Yasin, Mehmet şefe yakalandı.

Mehmet Şef önlüğün cebinden çıkardığı paketi açınca şaşkına döndü. Yasin yemekten artan iki parça bonfileyi paketleyip cebine atmıştı. Bekar hayatı yaşayan Yasin, etlerle evde güveç yapacağını söyledi. İstanbul'da kalacak yeri olmayan Alican'a evini açan Yasin, herkesi güldürdü.