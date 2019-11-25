Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7443
  • 6,328
  • 269.924
  • 106078
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Masterchef'te yarışmacılar birbirine girdi! 'Karakter meselesi'

Masterchef'te yarışmacılar birbirine girdi! 'Karakter meselesi'

Masterchef'te yarışmacılar birbirine girdi! 'Karakter meselesi'

Masterchef Türkiye yeni haftaya olaylı bir şekilde başlıyor. Yasin ve Güzide'nin arasında tartışma yaşanırken, Kıvanç ve Yasin'in laf dalaşı da ipleri iyice geriyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

Masterchef'in bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Geçen hafta yarışmanın favori isimlerinden Suna'nın elenmesinin ardından bu hafta neler yaşanacağı merak ediliyordu. Fragman'daki tartışma izleyicilerin dikkatini çekti.

YASİN VE GÜZİDE BİRBİRİNE GİRDİ!

Son yapılan elemenin ardından ekranlara gelen ilk fragmanda Yasin ve Güzide arasında tartışma yaşanıyor. Kıvanç ve Yasin'in arasındaki gerginlik ise devam ediyor. İşte olay yaratan o fragman:


Hamile oyuncu Damla Ersubaşı aldatıldı mı? Doğuma günler kala flaş iddia!
Tolga Çevik'in itirafı başına iş açtı! 'Cem Yılmaz'ı neden kovmadın?'
Yeliz Yeşilmen neden gözyaşlarına boğuldu?
Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Takipçisini böyle ifşa etti
İlk kez görüntülendiler 

MSB Bu Görüntülerle Duyurdu! Terör Örgütüne Şok Üstüne Şok

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Taylor Swift, Michael Jackson'ın rekorunu kırdı!

İnsanlara moral veren anlamlı dövmeler