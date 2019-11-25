Masterchef'te yarışmacılar birbirine girdi! 'Karakter meselesi'

Masterchef'in bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Geçen hafta yarışmanın favori isimlerinden Suna'nın elenmesinin ardından bu hafta neler yaşanacağı merak ediliyordu. Fragman'daki tartışma izleyicilerin dikkatini çekti.

YASİN VE GÜZİDE BİRBİRİNE GİRDİ!

Son yapılan elemenin ardından ekranlara gelen ilk fragmanda Yasin ve Güzide arasında tartışma yaşanıyor. Kıvanç ve Yasin'in arasındaki gerginlik ise devam ediyor. İşte olay yaratan o fragman: