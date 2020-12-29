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  • Masterchef'te tadım aşamasında şok! Balıktan çıktı, yarışmacı adeta yıkıldı
29 Aralık 2020 Salı 14:44 | Son Güncelleme:

Masterchef'te tadım aşamasında şok! Balıktan çıktı, yarışmacı adeta yıkıldı

Masterchef'te tadım aşamasında şok! Balıktan çıktı, yarışmacı adeta yıkıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde en güçlü adaylarda Serhat şok olduğu bir olayla karşı karşıya kaldı. Şeflerin önüne balık çıkaran Serhat'ın tabağından tadım yapan Somer Şef'in ağzına kılçık geldi. Serhat o an büyük bir yıkım yaşadı.

Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından olan MasterChef Türkiye geçtiğimiz akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Finale doğru giderken dün akşam yayınlanan bölümde Serhat beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Final haftasının ilk gününde ikinci yemeğini tadıma sunan Serhat’ın balığından kılçık çıktı.

Somer Şef’in tadım yaptığı sırada çıkan kılçık ile birlikte MasterChef Serhat büyük bir yıkım yaşadı. Serhat, balığından kılçık çıkması nedeniyle şeflerden ceza alırken ortalığı birbirine kattı. Masaları yumruklayarak Serhat herkesi şaşırttı.


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