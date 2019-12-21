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  3. MasterChef'te sürpriz ayrılık... Favori isim yarışmaya veda etti!

MasterChef'te sürpriz ayrılık... Favori isim yarışmaya veda etti!

MasterChef'te sürpriz ayrılık... Favori isim yarışmaya veda etti!

MasterChef yarışma programında finalden önceki son haftada oynanan ve ilk 4’e girenleri belirleyen eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Alican, Ekin ve Batuhan eleme potasında mücadele eden 3 isimdi. MasterChef’e veda eden yarışmacı ise herkesi şaşırttı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Finalden önceki son eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Finale kalan son 4 ismin belirlendiği oyunda sürpriz isim yarışmaya veda etti…

Şefler yarışmacılardan Perde Pilavı yapmalarını istediler. Bu zorlu tarif için verilen süre 1 saatti. Alican, Batuhan ve Ekin arasında oynanan mücadelede Ekin en iyi yapan isim oldu ve eleme potasında kurtuldu. Finale ise Ekin ile Batuhan kaldı. İki isim de yarışmanın favorileri arasında gösteriliyordu. Şefler en kötü tabağın Batuhan’a ait olduğunu söyledi ve Batuhan Bayır MasterChef’e veda etti. Bu karar ekran başındaki herkesi şaşırttı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. 


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