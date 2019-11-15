MasterChef'te şok eden dakikalar... Yarışmacı Mustafa kararı öğrenince çılgına döndü!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programının son bölümünde gerilim dolu dakikalar yaşandı. Eleme potasında olan Yasin, Mustafa, Ekin ve Alican elenmemek için kıyasıya mücadele ettiler. Finale Mustafa ve Alican kaldı. Şefler Mustafa Aydın’ın eleme kararını duyurdu ancak Mustafa bu kararı beğenmedi ve şeflere isyan etti.

Mustafa: "Beklemiyordum. Alicanın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Ama burada Alican'ın tabağı hiçbir şekilde benim tabağımın önüne geçemezdi. Ben buna adım gibi eminim. Yeri geldi görsellik dediniz, yeri geldi lezzet dediniz. Burada görselliğe önem vermiyorsanız niye o zaman benden görsel bir şey istediniz. Ben bunu söylüyorum sadece. Keşke buraya başvuru yapmasaydım" sözleri ile şeflere sert çıkışta bulundu.

Mehmet Şef Mustafaya: "Bugüne kadar o giden yarışmacılar gitti. Sen buraya gelene kadar adalet vardı. Bu gece bitti mi?" cevabını verdi ve bu sözlerin ardından Mustafa stüdyoyu terk etti.