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  3. MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Eleme adayları arasında iddialı isimler var

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Eleme adayları arasında iddialı isimler var

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Eleme adayları arasında iddialı isimler var

Masterhef yarışması haftanın belirli günlerinde ekrana geliyor. Yarışmacılar pazartesi günü kaptanlık yarışı için ter döküyorlar. Salı ve çarşamba günleri oynanan dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Daha önce elenen ismin Perşembe günü açıklandığı yarışmada son dakika gelişmesi yaşandı ve eleme gününün değiştiği duyuruldu.

MasterChef izleyiciler her hafta yarışmaları büyük bir heyecanla takip ediyorlar. Pazartesi günü kaptanlık için mücadele eden yarışmacılar daha sonra dokunulmazlık için yarışıyorlar. Salı ve çarşamba günleri oynanan dokunulmazlık oyununun ardından da eleme potasındaki isimler belli oluyor. MasterChef’te izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yayınlanan son tanıtımda eleme gününün değiştirildiği açıklandı.

MASTERCHEF’TE ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK

Pazartesi günü kaptanlık için mücadele eden yarışmacılar daha sonra dokunulmazlık için yarışıyorlardı. Salı ve Çarşamba günleri oynanan dokunulmazlık oyununun ardından da eleme potasındaki isimler belli oluyordu.  Perşembe günü ise elenen isim açıklanıyordu. Yapılan son açıklamada artık elemenin Cuma günü yapılacağı duyuruldu.

Daha önce eleme gecesi çarşamba gününden perşembe gününe alınmıştı.

ELEME POTASINDA İDDİALI İSİMLER

MasterChef’te ilk dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım olmuştu. Mavi takımdan Güzide ve Rıfat eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan kimse kazanamadığı için haftanın ikinci eleme adayları oylama ile belirlendi. Oylama sonucunda Batuhan en çok oyu alarak 3. eleme adayı seçildi. Daha sonra oylama devam etti ve 4. eleme adayı olarak Kıvanç potaya gönderildi. Oylama sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı.


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