MasterChef'te O Ses Türkiye sürprizi! Acun Ilıcalı: 10 parmağımda 10 marifet

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Eleme gecesinin yaşanacağı MasterChef Türkiye'de büyük sürprizler yine izleyenleri bekliyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ VE ACUN ILICALI MASTERCHEF'TE

MasterChef Türkiye 72. bölümde yarışmacılar sürpriz isimlerle yarışacak. O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan; Saadet Özsırkıntı ve Acun Ilıcalı konuk oluyor. O Ses Türkiye jürisi ile yarışacak olan MasterChef yarışmacıları tek elle yarışacaklar. Peki, hangi takım galip gelecek?

'10 PARMAĞIMDA 10 MARİFET'

Bu özel geceden kareler paylaşmayı da ihmal etmeyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından o anları "Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifet" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

Öte yandan MasterChef Türkiye eleme gecesi bu akşam yapılacak. Üç yarışmacının eleme potasında olduğu MasterChef'te bir kişi yarışmaya veda edecek. Alican, Batuhan ve Ekin'in yarışacağı eleme potasında yarışmaya kim veda edecek merak konusu.

İŞTE MASTERCHEF TÜRKİYE 72. BÖLÜM FRAGMANI