MasterChef'te Mehmet Şef'ten sert uyarı: Diskalifiyeye kadar gider!

MasterChef Türkiye’de zaman zaman yarışmacıların birbirleriyle olan diyalogları ve tartışmaları nedeniyle tansiyon yükseliyor. MasterChef’in sunucusu ve jürisi Mehmet Yalçınkaya yayınlanan son bölümde yarışmacılara bazı uyarılarda bulundu.



Mehmet Şef yarışmacılara oylama sırasında ya da genel tartışma sırasında kişisel ve aşağılayıcı konuşmalara müsaade edilmeyeceğini söyledi. Yemek ve oyunla ilgili bütün tartışmaların yapılabileceğine değinen Yalçınkaya, şeflerin istemediği tartışma ve hakaretlerin olması durumunda yarışmacıların diskalifiyeye kadar gidebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yalçınkaya: “Siz burada büyüklerinize abi ve abla dediğinizde bizim hoşumuza gidiyor. Bu ülkenin gelenekleri var. Bu ülkenin geleneklerine sahip bir programdayız. Sizin bu saygınız hoşumuza gidiyor” ifadelerine yer verdi.