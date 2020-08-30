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  3. MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 41. bölüm elenen isim kim?
30 Ağustos 2020 Pazar 16:21 | Son Güncelleme:

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 41. bölüm elenen isim kim?

MasterChef'te kim elendi" MasterChef Türkiye 41. bölüm elenen isim kim"

MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan 6 yarışmacı eleme potasına girdi. Bu isimler bu akşam hayallerine kaldıkları yerden devam etmek için eleme oyunu oynayacaklar. MasterChef'te bu akşam kim elendi? MasterChef Türkiye 41. bölüm elenen isim kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Nefeslerin tutulduğu MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. MasterChef dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayı olan 6 yarışmacı belirlendi. MasterChef'te bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da kırmızı takım kazanırken, 6 eleme adayının tamamı mavi takımdan oldu. Tüm takipçiler MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 41. bölüm elenen isim kim? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan 6 yarışmacı eleme potasına girdi. Bu isimler bu akşam hayallerine kaldıkları yerden devam edebilmek için eleme oyunu oynayacaklar. MasterChef Türkiye 41. bölümde elenen isim bu akşam belli olacak.


MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020'de son dokunulmazlık oyununu kazanan Eray Aksungur Berk, Duygu ve Ebru arasından Berk'in ismini vererek 5. eleme adayı olan ismi Berk olduğunu açıkladı.

Mavi takım arasında yapılan ve 6. ismin belirleneceği oylamada Ebru ve Duygu arasında yapılan oylamada en fazla oy alan isim olan Duygu 6. eleme adayı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Böylelikle bu haftanın 6 eleme adayı da Mavi takımdan çıkmış oldu. Eleme adayı olan isimler; Emir, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Berk ve Duygu bu haftanın eleme adayları oldu.

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