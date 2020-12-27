MasterChef'te kim elendi? 27 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık tarihli son bölümünde elenen isim belli oluyor. Elemeye kalan iki isim arasında olan Özgül ve Emir'den biri yarışmaya veda edecek. Peki 27 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi kim oldu? 27 Aralık MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından finale yükselen ikinci isim 66 puan alan Barbaros oldu. MasterChef yarışmacıları Barbaros, Özgül ve Emir'in karşılaştığı üçlü turda, yarışmacılar ilk etapta, şef Maksut Aşkar'ın yemeğini yapmak tezgah başına geçti.

59 dakika sürenin sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. İlk turun sonunda Barbaros 29 puan alarak oyunun birincisi seçildi.

İkinci turda ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yaratıcılık oyununda ana ürün olarak "ananas" verdi. Şefler bu oyunda bir dakikalık düşünme, 3 dakika market alışverişi sonrasında toplamda yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. İkinci oyun sonunda ise Barbaros 23, Özgül ve Emir 16 puan aldı. Toplam 52 puan alan Barbaros böylece ikinci oyunun da galibi oldu. Özgül'ün toplam puanı ise 40 olurken Emir, 41 puan aldı.

Üçüncü ve son oyunda ise bu kez yarışmacılardan "Baklava" yapması istendi. Baklava oyununda ise şefler yarışmacılara tam 75 dakika süre tanıdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, Barbaros 14, Özgül 17, Emir 13 puan aldı.

Toplam üç oyun sonunda, Özgül 57, Barbaros 66, Emir ise 54 puan aldı. Barbaros ikinci finalist olurken, pazar akşamı oynanacak eleme oyununa Özgül ve Emir kaldı. Elenen isim 27 Aralık akşamı belli olacak.