MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın hayranları tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışma programı 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle yeni bir haftaya başladı. İlk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Menüde profiterol vardı ve yarışmacılar kaptan olmak için mücadele ettiler. Haftanın takımları belli olduktan sonra kırmızı takım ve mavi takım arasında ödül oyunu oynandı. İşte MasterChef ödül oyununu kazanan takım

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Porfiterol yapmalarını istediler. Yarışmacılar en güzel ve lezzetli Profiterolü yapmak için ter döktüler. En iyi 3 tabağı Ekin, Güzide ve Batuhan yaptı ve finale kaldılar. İlk olarak Güzide yerine yollandı. Daha sonra Batuhan ve Ekin arasından Ekin en iyi tabağı yapan isim seçildi ve mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.