MasterChef'te ilk eleme adayları kimler oldu? 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adaylarını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüriliğinde oynanan oyunda yarışmacılar şefleri etkilemek için en iyi menüyü hazırlamaya çalıştı. Menüde Türk kültüründe birçok yöreye ait olan pideler vardı. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu?



13 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 13 Ekim Salı akşamki bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden takımdan iki kişinin eleme potasına gönderileceği oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi. Günün menüsü ise Türk pideleri oldu. Farklı yörelere ait birbirinden lezzetli pideleri pişirmeye çalışan yarışmacılar şefleri etkileme yarışına girdi. Dokunulmazlık oyununu kazananı henüz belli olmadı.

13 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununun sonucu belli olmadığı için eleme adayları da belli olmadı. Eleme adayları dokunulmazlık oyunu sonrasında netleşecek.