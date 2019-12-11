MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef’te potaya kim gitti? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından merak edilmeye başladı. MasterChef’in 10 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bir takım dokunulmazlığı kazandı. Daha sonra kaybeden takım oyuncuları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve en kötü yemeği yapan isim potaya gönderildi. İşte MasterChef’in 10 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 10 Aralık Salı günü oynanan dokunulmazlık oyunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yine bir kural değişikliği oldu ve şefler kaptanlar harici yarışmacıları dışarı çıkarttılar ve kaptanlardan istedikleri bir yemeği yapmalarını istediler. Daha sonra yemeğin ortasında kaptanlar yemeği bıraktı ve diğer yarışmacılar tamamlamaya çalıştı. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı oyunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için mavi takım oyuncuları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Güzide, Alican ve Rıfat’ın mücadele ettiği oyunda şefler yarışmacılardan Bıldırcın Dolması yapmalarını istediler. Gerilim dolu dakikaların yaşandığı bölümde en iyi yemeği yapan isim Alican oldu ve potaya gitmekten kurtuldu. Daha sonra şefler Güzide ve Rıfat’ın yemeğinin tadım yapılmayacak kadar çiğ olduğunu ve 5’er dakika ek süre verildiğini açıkladılar. Verilen ek süre sonunda şefler iki yarışmacının tabağına yeniden tadım yaptılar ve en kötü tabağı eleme potasına yolladılar. Şefler Rıfat’ın en kötü yemeği yaptığını açıkladılar ve MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı Rıfat oldu.