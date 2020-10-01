MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı? 1 Ekim MasterChef eleme adayları

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Şefler yarışmacılardan temalı bir menü istediler. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme adaylarının kendi takımından olmaması için kıyasıya mücadele verdiler. 1 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 1 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun menüsü alışılagelmişin dışında oldu. Mehmet Şef yarışmacılardan bir hikaye yazıp, o hikayeye uygun bir menü hazırlamasını istedi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını da kullanarak şefleri etkileyecek zengin bir menü hazırlamaya çalıştı. Oyunun kazananı henüz belli oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kazanan isim bir kişiyi eleme potasına gönderecek.

1 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında netleşecek.